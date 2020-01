टीचर ने शानदार अंदाज में सिखाया बच्चों को 9 का पहाड़ा, आनंद महिंद्रा बोले- 'काश मेरी टीचर भी ऐसी होती...' देखें Video

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके हर पोस्ट को खूब पसंद किया जाता है. वो ट्विटर पर मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं. इस बार उनके वॉट्सऐप वंडर बॉक्स (Whatsapp Wonder Box) से मजेदार वीडियो आया है. एक टीचर ने बड़े ही शानदार तरीके से 9 का पहाड़ा बच्चों को सिखाया. टीचर के इस शॉर्टकट को देखकर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी हैरान रह गए.

वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर बच्चों को 9 का पहाड़ा सिखाने के लिए एक बच्ची को खड़ा करती है. पीछे बोर्ड पर लिखा है, ''हमारे हाथ कैलकुलेटर'' टीचर बच्चों को उंगलियों के जरिए 9 का पहाड़ा सिखाती हैं. आपने पहाड़ा याद करने का इतना मजेदार तरीका पहले कभी नहीं देखा होगा.

देखें Video:

Whaaaat? I didn't know about this clever shortcut. Wish she had been MY math teacher. I probably would have been a lot better at the subject! #whatsappwonderboxpic.twitter.com/MtS2QjhNy3 — anand mahindra (@anandmahindra) January 22, 2020

आनंद महिंद्रा ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ''क्या? मुझे इस शॉर्ट-कट के बारे में बिलकुल नहीं पता था. काश मेरी गणित की टीचर भी ऐसी ही होती. मैं भी इस विषय में और अच्छा हो सकता था.'' 22 जनवरी को शेयर हुए इस वीडियो के अब तक 13 हजार से ज्यादा व्यूज हो गए हैं.

साथ ही इस वीडियो के 3 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने 9 का पहाड़ा याद करने का और भी तरीके बताए हैं. लोगों ने ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

I always used this... pic.twitter.com/FAwr0t148X — Tweet Potato (@newshungree) January 22, 2020

This is how i learnt at my childhood days...i think like most of my age people pic.twitter.com/RZP8Ylw0uN — Siwach (@PaRvEeNSiWaCh90) January 22, 2020