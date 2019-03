आनंद महिंद्रा ने दिखाई नई कार तो यूजर ने पूछा - कितना देती है?, मिला 'SHOCKING' जवाब

हाल ही में महिंद्रा ग्रुप (Mahindra Group) ने नई लग्ज़री इलेक्ट्रिक कार 'हाइपरकार' Battista लॉन्च की. इस गाड़ी को लेकर कहा गया कि इसकी रफ्तार फार्मूला 1 कार (Formula 1 Car) से भी तेज़ होगी. इस गाड़ी को जेनेवा मोटर शो में शोकेस किया गया. इस गाड़ी की तस्वीर देख सोशल मीडिया पर खूब तारीफ की, लेकिन इसी बीच एक शख्स ने ट्विटर पर पूछ डाला कि...Sir, kitna deti hai?

इस यूज़र को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने खुद मज़ेदार जवाब देकर कहा कि...Sirji, electric hai..Shock deti hai!

आप भी देखिए ये मज़ेदार ट्वीट...



बता दें, 'हाइपरकार' (Hypercar) महिंद्रा ग्रुप के कंपनी Automobili Pininfarina ने बनाई है. इस लग्ज़री कार की वीडियो ट्विटर पर खुद आनंद महिंद्रा ने शेयर किया.

Pininfarina के मुताबिक Battista पहली हाइपरकार है जो पूरी तरह से इलेट्रिक है, जिसमें अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा-फास्ट एरोडायनामिक है.

For those of you who asked for a better view of the car. This white #Battista is on display at the @PininfarinaSpA site. The blue was my favourite but I now think the white is even more stunning.. Watch when you have a leisurely couple of minutes... Don't fast forward. Savour it! pic.twitter.com/1iH5yt8oTk