आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर रितेश देशमुख ने किया मजेदार रिप्लाई, लोग हंस-हंसकर लोट-पोट

कोरोनावायरस महामारी के कारण पूरी दुनिया में लोग वेबिनार के जरिए घर बैठे काम कर रहे हैं. लेकिन आनंद्र महिंद्रा को यह तरीका कुछ खास पसंद नहीं आया और ट्वीट कर इस शब्द को बैन करने की मांग की. अब उनके ट्वीट पर बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने प्रतिक्रिया दी है. जिसको खूब पसंद किया जा रहा है.

65 वर्षीय आनंद महिंद्रा ने लिखा था, 'अगर मुझे एक और 'वेबिनार' के लिए इंविटेशन मिला, तो मैं सच में अंदर तक हिल जाउंगा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 'Webinar' शब्द को डिक्शनरी से गायब करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं? मैं समझ रहा हूं कि.... यह शब्द हाल ही में आया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस शब्द को डिक्शनरी से गायब कर सकते हैं?'

जिसके बाद आनंद महिंद्रा ने दूसरा ट्वीट कर लिखा, 'मेरे परिवार के कुछ सदस्यों ने 'वेबिनार' के कई दूसरे शब्द बताए हैं. अगर चेन्नई का कोई व्यक्ति वेबिनार करे तो वो 'वेबीनारायण' होगा. एक गुरु द्वारा वेबिनार का आयोजन हो तो वो 'स्वामीनार' होगा. और सुझावों का भी स्वागत है.''

To alleviate my annoyance at the word ‘webinar' my family suggested more customised labels... a webinar organised by a gentleman from Chennai would be a ‘Webinarayan'. A webinar by a guru would be a ‘Swaminar'. More ideas are welcome.. https://t.co/Rybt17mscA