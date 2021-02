सरकारी Master का हुआ ट्रांसफर, तो गांव के लोगों ने धोए पैर, फिर कंधे पर उठाकर ऐसे दी विदाई - देखें Video

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के विजयनगरम जिले (Vijayanagaram) के गुम्मा लक्ष्मीपुरम (Gumma Lakshmipuram) गांव के मलगुगुड़ा सरकारी स्कूल (Malluguda Govt school) के शिक्षक नरेन्द्र गोवडु (Narender Gowdu) का ट्रांसफर हो गया था. आखिरी दिन गांव के लोगों ने उनक पैर धोए, कंधों पर बिठाया और पारंपरिक डांस किया. टीचर की शानदार विदाई देख आईएएस ऑफिसर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई.

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'दिलचस्प वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की गई है. आदिवासी गांव वालों ने टीचर को शानदार विदाई दी. उनका दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया था.'

देखें Video:

Interesting video clip

shared on social media!



Tribal Village residents giving

warm send off to their teacher

who is going out on transfer!



Vijayanagaram district

Village Gumma Lakshmipuram pic.twitter.com/GFxLdUuRx5 — Dr. M V Rao, IAS (@mvraoforindia) February 2, 2021

इस वीडियो को उन्होंने 2 फरवरी की शाम को शेयर किया था, जिसके अब तक 6 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 600 से ज्यादा लाइक्स और कई रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह विदाई काफी यादगार लग रही है. लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

What a joy to watch this teacher's who was given so much respect definitely made difference in their lives .. truly simple way to show respect & love — Nisha rai (@nisharai_ggc) February 2, 2021

This is so heartwarming to watch..pure innocence, respect and affection — Kranthiquotes (@kranthimirinda) February 2, 2021

That is very appreciative.... Thanks to village for warm fairwel to that teacher ....FOR JOKE SPOT ...teacher is thinking ... Kahi gir na jawoo ( fear of fall ) — Abhishek (@Abhishe93045767) February 2, 2021