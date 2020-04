Attack करने भागा हाथी तो शख्स ने घुमा दी बाइक, नीचे गिरा तो गुस्से में जानवर ने किया ऐसा... देखें Shocking Video

उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, "दोपहिया वाहन सवारों ने एफडी कर्मचारियों की बात नहीं मानी और हाथियों को पार करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया.''

16 सेकंड के लंबे वीडियो में सड़क पर हाथियों से कुछ दूरी पर खड़ी एक कार दिखाई देती है, जो उनके गुजरने का इंतजार कर रही है. जब एक बाइक पर दो लोग वन विभाग की चेतावनी को अनदेखा करने का निर्णय लेते हैं और सड़क को पार करने की कोशिश करते हैं. गुस्से में आकर हाथी उन पर अटैक करने के लिए भागता है. दोनों शख्स बाइक को घुमाने के चक्कर में संतुलन खो देते हैं और बाइक गिर जाती है. फिर दोनों दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं. फिर हाथी कुछ दूर दोड़ने के बाद अपने झुंड के पास चला जाता है.

नंदा के अनुसार, हाथी एक युवा बछड़े के साथ चल रहा था. उन्होंने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'जब एक शांत हाथी अपने बछड़े के साथ चल रहा होता है, तो परेशानी आने पर वो गुस्से में आ जाता है.'

