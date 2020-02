बाइक चला रहे शख्स के पीछे गुस्सैल हाथी ने लगा दी दौड़ और फिर हुआ ऐसा... देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो को खूब पसंद किया जाता है. हाथी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक हाथी ने गुस्से में बाइक चालक का पीछा किया. लेकिन बाइक चालक बच निकला. जरा सी चूक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी. इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर पोस्ट किया है.

लोको पायलट ने घायल यात्री के लिए उल्टी दौड़ाई ट्रेन, पहुंचाया अस्पताल तो रेल मंत्री बोले- 'अपना कर्तव्य निभाने का यह...' देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के दोनों तरफ लोग गाड़ी लेकर खड़े हुए हैं. फॉरेस्ट ऑफिसर ने हाथी को निकलने के लिए रास्ता रुकवाया था. ऐसे में सभी हाथी के निकलने का इंतजार कर रहे थे. लेकिन एक शख्स बाइक लेकर सड़क से गुजरने लगा. तभी हाथी दौड़ता हुआ अटैक करने के लिए आ गया. लेकिन चालक ने गाड़ी को तेज दौड़ा लिया. हाथी अगर पहले दौड़ लगा देता तो चालक भी कुछ नहीं कर पाता.

विराट को मिली हार के बाद सपोर्ट करने अनुष्का शर्मा पहुंची न्यूजीलैंड, Photo शेयर कर Kiwi को किया अलर्ट

प्रवीण कासवान ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''आप जानते हैं कि वन्यजीव प्रबंधन का सबसे कठिन हिस्सा क्या है. इंसानों को संभालना. कर्मचारियों द्वारा सड़क की आवाजाही रोकने के बाद भी इस व्यक्ति ने इसे पार करने का फैसला लिया, जबकि अन्य लोग इंतजार कर रहे थे. कुछ सेकंड की वजह से वो बच निकला. ऐसा कभी न करें.''

गेंडे को देख उछलने लगी बकरी, फिर बड़े से जानवर ने किया ऐसा... देखें Viral Video

देखें Video:

You know what is most difficult part of #wildlife management. Managing the #humans. Even after blocking the road by staff this person decided to cross it while others were waiting. Just missed by fraction of a second from becoming a memory. Don't do this ever. pic.twitter.com/CbL0e3gCDj