जंगल में जीप का हॉर्न सुन गुस्सा गया हाथी, भागते हुए आया और जमकर काटा बवाल... देखें पूरा Video

तमिलनाडु के थडगाम क्षेत्र में ये घटना घटी. दरअसल जंगल विभाग की टीम जीप से जंगल का दौरा कर रही थी. जैसे ही जीप का हॉर्न बजा तो हाथी गुस्सा गया उसने बिना सोचे समझे जीप की तरफ दौड़ लगा दी. वन कर्मी हाथी को पास आता देख डर गए और गाड़ी को पीछे की तरफ दौड़ा लिया. लेकिन हाथी नहीं रुका वो जीप के पास गया और वार करना शुरू कर दिया.

हाथी ने जीत के बोनट पर कई बार वार किया. बोनट पर ही हॉर्न लगा हुआ था. अंदर बैठे वन कर्मियों ने हवाई फायर कर हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी नहीं माना. वन कर्मी जीप से उतरकर भागने लगे और दूर जाकर हवाई फायर किए. तब जाकर हाथी शांत हुआ और वापिस जंगल की तरफ निकल गया.

Forest life is not all beauty.

Beast can teach you life lessons many times



It happened near Thadagam area Tamil Nadu. That's the TN forest department jeep.



Lucky pic.twitter.com/DVmrQEbsgY