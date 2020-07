शेरनी की दहाड़ सुन शेर ने डरकर किया कुछ ऐसा, लोग बोले- 'राजा होगा अपने घर में...' - देखें Viral Video

यह वीडियो गुजरात के गिर जंगल का बताया जा रहा है. देखा जा सकता है कि दूर सफारी जीप खड़ी है, जहां टूर्रिस्ट बैठे हैं. बीच सड़क पर शेरनी बैठी है. जैसे ही उसके पास शेर आता है तो वो जोर से दहाड़ मारने लगती है और अटैक करने की कोशिश करती है. लेकिन शेर उसकी दहाड़ सुनते ही घबरा जाता है और शांत होकर दूर निकल जाता है.

इस वीडियो को वाइल्ड इंडिया ने शेयर किया है, साथ ही कैप्शन में लिखा, 'गिर के जंगल में कैप्चर किया गया यह शानदार वीडियो. हेडफोन लगाकर जरूर सुनें.'

देखें Video:

The Royal affair captured in Gir forest by @zubinashara. Headphone recommended. pic.twitter.com/TgCfRP07rT — Wild India (@WildIndia1) July 26, 2020

इस वीडियो को 26 जुलाई को शेयर किया गया है, जिसके अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 9 हजार से ज्यादा लाइक्स और 2 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट और कमेंट्स आ चुके हैं.

इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण कासवान ने भी शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, 'कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जंगल के राजा हैं. चलती सिर्फ रानी की ही है.'

Doesn't matter if you are king of jungle. Queen rules !! https://t.co/HDp5CZ87oF — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 26, 2020

लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Doesn't matter if you are king of jungle. Queen rules... pic.twitter.com/xB9TdRKuRh — m srinivasulureddy (@aceduos) July 26, 2020

Husband reaching home without 'Dhaniya patti' in vegetable bag. — Pankaj (@PankajRamanujan) July 26, 2020