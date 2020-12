जंगल सफारी के दौरान गुस्सैल बाघ ने मारी दहाड़, तो चीख पड़े लोग, दौड़कर आया पास और फिर... देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में कई टूर्रिस्ट बैठे हुए थे. पास में ही एक बाघ खड़ा हुआ था. लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे. तभी अचानक बाघ दहाड़ता हुआ अचानक अटैक के लिए पास आ गया. लोगों ने 'हाड़-हाड़' करके दूर भगाने की कोशिश की. बाघ कुछ ही सेकंड में गाड़ी से दूर हो गया. दिल दहला देने वाला वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है.

दीपांशु काबरा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'एक साथ ज़ोर से "हाड़..हाड़..हाड़" चिल्लाने की #देसी_तरकीब को #Tigers के खिलाफ भी प्रभावी पाया गया. प्रवीण कासवान ने आज तक आपको ये नहीं बताया. देसी तकनीक का सफल परिक्षण.'

देखें Video:

आईपीएस ने इस वीडियो को 13 दिसंबर की सुबह शेयर किया था, जिसके अब तक 27 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही करीब 2 हजार लाइक्स और 200 रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कई लोगों ने इसे हैरान कर देने वाली घटना बताया है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

An accident waiting to happen.

Open jeep, diesel engine, small children, shouting and mocking the animal and going too close.

Everything is wrong with this kind of Safari. It is the responsibility of both the govt and animal watchers to not let this trend continue. — Wanderlust (@Aakashlive) December 13, 2020

I do not find this video funny at all.



Having kids in jeep and near this close to a full grown tiger is a deadly choice, sometimes for tigers too.



Privacy must be respected for all, no matter you're a human or any other species. — Prashant (@PrashantSainii) December 13, 2020

There is nothing funny in this. Gypsy drivers should be given more power to enforce discipline , especially for these types of guests. — AnosmicHolmes (@SpicyZinc) December 13, 2020