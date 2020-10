दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लगाई गईं एंटी-स्मॉग गन, वायरल हुआ Video

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 और रोहिणी में 238 था. कंट्रोल करने के लिए निमार्ण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाई गई हैं.

देखें Video:

#WATCH: Anti-smog guns deployed at large construction sites in Delhi as part of measures being taken to control pollution.



Air Quality Index (AQI) at 260 in Anand Vihar & at 238 in Rohini; both in 'poor' category, according to Delhi Pollution Control Committee data, as of 11 am. pic.twitter.com/iIzpI6I8pr