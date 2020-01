अनुपम खेर ने इस अंदाज में ''टिकटॉक'' पर मारी एंट्री, सोशल मीडिया पर कई बार देखा गया Video

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) ज्वाइन किया है. अपने फैन्स को उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी. इस वीडियो क्लिप में वह न्यूयॉर्क के मैनहैटन के सेंट्रल पार्क में नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह ''गुंडे'' फिल्म के गाने ''तूने मारी एंट्री'' को गाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, वह इस गाने को एक ट्विस्ट के साथ गा रहे हैं.

इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''खुद को फिर से जीवंत करने की भावना रखते हुए मैंने आखिरकार #TikTok पर आने का फैसला किया है और यह रहा मेरा पहला वीडियो. अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूं कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पर क्या पोस्ट करना चाहिए. हो सकता है आपके सुझाव इसमें मेरी मदद करेंगे ... जय हो''. वहीं शेयर किए गए वीडियो में वह ''मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां रे, टिकटॉक...टिकटॉक... आर रहा हूं मैं टिकटॉक पर आपके दिल की घंटियां बजाने...'' गाते हुए नजर आ रहे हैं.

Keeping the spirit of reinventing myself alive I have finally decided to be on #tiktok. Here is my first video. As yet I have no clue what should I post on this platform. May be your suggestions will help. Do follow me on @Anupampkher. Jai Ho. @tiktokpic.twitter.com/4MiJbxIHqN — Anupam Kher (@AnupamPKher) January 3, 2020

अनुपम खेर के इस वीडियो को केवल ट्विटर पर ही 29 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है.

आपको बता दें, अनुपम खेर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी एक्टिव हैं और वह अक्सर अलग-अलग मामलों पर अपने व्यू शेयर करते हैं और अब वह टिकटॉक पर भी आ गए हैं. सोशल मीडिया पर अनुपम खेर के फैन्स उनके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और कई लोग उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी करने लगे हैं. लोगों ने उनका वीडियो शेयर करने के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हुए बहुत से कमेंट्स भी किए.

Welcome to TikTok Sir... — Mohan Rao (@soppangimohan50) January 3, 2020

YOU are so funny, Mr. Kher — ????????Kalpana Jaggi (@kalpanajaggi) January 3, 2020

गौरतलब है कि अनुपम खेर इन दिनों यूएस में अपनी टेलिविजन सीरीज ''न्यू ऐम्स्टर्डैम'' के प्रमोशन में लगे हुए हैं. वह आखिरी बार 2019 में रिलीज हुई फिल्म ''होटल मुंबई'' में नजर आए थे.