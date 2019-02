ये लड़की दिखती है बिलकुल अनुष्का शर्मा की तरह, विराट कोहली देखें तो हो जाएंगे हैरान, जानिए कौन है ये

खास बातें अनुष्का शर्मा की हमशक्ल सोशल मीडिया पर वायरल खुद है अमेरिकन सिंगर

अभी हाल ही में पाकिस्तान में सलमान खान (Salman Khan) का हमशक्ल देखा गया था, जिनसे भी उसे देखा देखता ही रह गया. सलमान खान जैसी ही पर्सनैलिटी, उनके जैसा ही हेयरस्टाइल, बॉडी और चलने का अंदाज़ भी सब कुछ सलमान खान जैसा (Salman Khan Look-a-like). लेकिन यह एकलौते स्टार नहीं, जिनका कोई हमशक्ल हो, बल्कि अब इस लिस्ट में अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी शामिल हो गई हैं. जी हां, सोशल मीडिया पर अनुष्का की हमशक्ल की (Anushka Sharma Look-a-like) तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं. बता दें, अनुष्का की लुक अ-लाइक कोई आम लड़की नहीं बल्कि खुद अमेरिकन सिंगर हैं.

25 साल की इस सिंगर का नाम है जुलिया माइकल (Julia Michaels). जूलिया सिर्फ गाती ही नहीं बल्कि गाने लिखती भी हैं. वह ब्रिटनी स्पेयर्स (Britney Spears) , सेलेना गोमेज़ (Selena Gomez) और ग्वेन स्टेफनी (Gwen Stefani) जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं. इतना ही नहीं, जूलिया को 'सॉन्ग ऑफ द ईयर' (Song of the Year) और 'बेस्ट न्यू आर्टिस्ट' (Best New Artist) कैटेगरी में ग्रैमी अवॉर्ड्स (Grammy Awards) के लिए नॉमिनेट भी किया गया था.

सोशल मीडिया पर जिसने भी जूलिया की इन तस्वीरों को देखा, वो कमेंट किए बिना रह नहीं पाया. सभी ने उन्हें अनुष्का शर्मा से कम्पेयर किया.

बता दें, अनुष्का शर्मा हाल ही में अपने पति क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ न्यूजीलैंड में छुट्टियां मना कर लौटीं हैं. अनुष्का और विराट ने अपने हॉलिडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थीं, जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है.

लेकिन अब अनुष्का शर्मा की इस हमशक्ल की तस्वीरें खूब शेयर की जा रही हैं...आप भी देखिए अनुष्का की इस हमशक्ल की फोटोज़ और मीम्स.

