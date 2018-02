Virat Kohli की फोटो पर अनुष्का शर्मा ने दिया रोमांटिक जवाब, बोलीं- 'मिस कर रही हूं'

खास बातें विराट कोहली की फोटो पर अनुष्का शर्मा ने दिया जवाब. अनुष्का शर्मा ने कमेंट कर कहा- 'I Miss You Too My Love' 2 मार्च को रिलीज हो रही है अनुष्का शर्मा की फिल्म 'परी'

टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में शानदार परफॉर्म कर ही है. विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने वनडे में अफ्रीकियों को हराया फिर टी-20 में भी शानदार परफॉर्म किया. विराट कोहली की बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया जीत रही है. पहला टी-20 जीतने के बाद कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड की थी. जिसमें वो अनुष्का शर्मा को HUG करते नजर आ रहे हैं. ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इस फोटो पर अब अनुष्का शर्मा का रिप्लाइ आया है. जिसमें उन्होंने बड़े रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया. साथ ही उन्होंने ये फोटो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक बना ली है.विराट ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था-' My One And Only.' जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे दिल बनाए थे. ये फोटो लोगों को काफी पसंद आई और क्यूट कपल बताया. इस फोटो पर अनुष्का शर्मा ने भी कमेंट किया. उन्होंने लिखा- 'I Miss You Too My Love'. इस कमेंट के बाद विराट को मोटिवेशन मिला होगा. वनडे सीरीज जीतने के बाद वो अनुष्का शर्मा को श्रे दे चुके हैं. गौरतलब है कि वनडे सीरीज के दौरान अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली और टीम इंडिया को काफी सपोर्ट किया था.

अब दूसरे टी-20 से पहले उन्होंने ये कमेंट किया है. बता दें, अनुष्का शर्मा शूटिंग में बिजी है. वो फिलहाल फिल्म 'सुई धागा' की शूटिंग कर रही हैं. अनुष्का शर्मा की फिल्म 'परी' 2 मार्च को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का प्रमोशन विराट कोहली भी कर रहे हैं.