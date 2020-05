अनुष्का शर्मा देख रही थी टीवी, नीचे शादी की फोटो फ्रेम देख लोगों की छूटी हंसी, बोले- 'क्या है ये...'

A post shared by ɐɯɹɐɥS ɐʞɥsnu∀ (@anushkasharma) on May 14, 2020 at 11:47am PDT

अनुष्का शर्मा ने जो फोटो पोस्ट की, उसमें वो कैमरे को देखकर हंस रही हैं और टीवी पर पाताल लोक वेब सीरीज चल रही है और टीवी के नीचे एक फोटो फ्रेंम रखा है, जो विराट-अनुष्का की शादी का स्केच है. जो दिखने में काफी फनी लग रहा है. फोटो में विराट कोहली हंस रहे हैं और अनुष्का शर्मा भी हंसती नजर आ रही हैं. कुछ लोगों ने फोटो फ्रेम की तारीफ की तो कोई हंसता नजर आया. देखिए कैसे रिएक्शन्स आए हैं...

The portrait of you and Virat on the table is damm cute n funny