अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाई नोट गिनने की अनूठी मशीन, गिनती के साथ-साथ सैनिटाइज़ भी होंगे नोट

एएनआई (ANI) ने नोट गिनने वाली मशीन की फोटो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है. जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मशीन में सैनिटाइजर भी लगा हुआ है और आराम से आप साफ-सफाई के साथ पैसे गिन सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोनावायरस महामारी के बीच इस तरह की मशीन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो समाज कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है.

ट्विटर पर जैसे ही इस तरह के नोट गिनने वाली मशीन की फोटो शेयर की गई. तब से सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इस फोटो पर लाइक्स के साथ- साथ कमेंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं सोशल मीडिया यूजर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के अनुज शर्मा और उनकी टीम को बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं.

इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कोरोनावायरस महामारी के बीच देश के डॉक्टर हो या सरकार सभी के तरफ अक्सर एक बात कही जा रही है कि अपने हाथों के बार- बार सैनिटाइज करें ताकि कोरोनावायरस बचा जा सके. वहीं एक तरफ इस तरह की मशीन का बनना लोगों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है.

Lucknow:Anuj Sharma&his team at APJ Abdul Kalam Technical University claim they've developed currency note disinfection cum counting machine.He says,"It costed Rs 14-15 thousand to build prototype, can be slightly higher for commercial production as we'll ensure quality." (16.07) pic.twitter.com/6JyX63b7xh