चांद से कुछ ऐसी दिखती है पृथ्वी, अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग के क्रू मेंबर बज एल्ड्रिन ने शेयर की फोटो

इनके साथ एक और यात्री थे माइकल कॉलिन्स. जो चंद्रमा के चारों ओर अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया से उड़ान भर रहे थे. नासा की वेबसाइट के मुताबिक, चंद्रमा से पृथ्वी की यह फोटो 20 जुलाई, 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से ली गई थी. चंद्रमा का यह हिस्सा स्मिथ के सागर के पास के एरिया में है.

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने के बाद से ही वायरल होने लगी. इस फोटो पर अब तक 13 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं साथ ही इस फोटो पर कई दिलचस्प कमेंट भी आ चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह इतना खूबसूरत दिख सकता है. वहीं एक यूजर ने लिखा चंद्रमा पर चलते वक्त आपने सबसे पहले क्या किया.

आपको बता दें कि पिछले साल, डॉ. एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर अपनी यात्रा के क्षणों को याद करते हुए कहा था कि वह और उनके चालक दल अपने कामों को करने में इतने लीन थे कि वे इस बात से विचलित हो गए थे कि यह नजारा कितना खूबसूरत है, क्योंकि यह पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों लोग इसे नहीं देख पा रहे थे, यह सब लाइव टेलीविजन पर देखा जा रहा था.

एल्ड्रिन ने लॉस एंजिल्स के बाहर रोनाल्ड रीगन लाइब्रेरी में 50 वीं वर्षगांठ के दौरान कहा, जब हम चंद्रमा पर थे, तो लग रहा था कि दुनिया करीब-करीब बढ़ रही थी, साथ ही मुझे कभी-कभी लगता है कि हम तीनों 'बड़ी घटना' से चूक गए.

