Samsung के बाद Xiaomi ने उड़ाया iPhone 12 का मज़ाक, खूब वायरल हो रहा है Video

हाल ही में, एप्पल (Apple) के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी, सैमसंग (Samsung) ने आईफ़ोन (Iphone) के साथ चार्जर शामिल नहीं करने के लिए कंपनी का मज़ाक उड़ाया. अब, Xiaomi ने भी आईफोन का मज़ाक उड़ाया है, ट्विटर पर उनके द्वारा शेयर किया गया वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है.

चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने एक वीडियो साझा किया है, जहां एक व्यक्ति अपने Mi 10T प्रो स्मार्टफोन को अनबोक्स कर रहा है. जैसे ही वो डिब्बे को खोलता है तो अंदर से सिर्फ चार्जर निकलता है. कंपनी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'चिंता न करें, हमने #Mi10TPro के साथ बॉक्स से बाहर कुछ भी नहीं छोड़ा.'

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX