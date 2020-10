Apple ने लॉन्च की iPhone 12 सीरीज़, ट्विटर पर लोगों ने बताई सबसे अच्छी और खराब चीज

IPhone 12 फोन का अनावरण करने के बाद, ट्विटर को तुरंत एप्पल के प्रशंसकों, तकनीकी समीक्षकों और संभावित ग्राहकों के पोस्टों से भर दिया गया, जो नए लाइनअप के सबसे अच्छे और सबसे खराब चीज पर बहस कर रहे थे. पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में भारत में लॉन्च किए गए एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पर एक दिलचस्प विवरण देखा. एप्पल इंडिया वेबसाइट का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'आईफोन 12 के आईमैसेज में सिर्फ भारतीय नाम हैं.' वेबसाइट पर फोन डिसप्ले के नाम समीर शेट्टी और शिवानी गौतम थे.

Only Indian names, in iMessage on #iPhone 12 page. pic.twitter.com/zJyncFqVyC — Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) October 13, 2020

टिप्पणी अनुभाग में, कई ने विजय शेखर शर्मा को सूचित किया कि Apple की वेबसाइट पर दिखाई देने वाले नाम देश के अनुसार अनुकूलित किए गए थे.

It's based on the country site. This is what I see. Apple has customized it for the market. pic.twitter.com/BdQDS7KAh3 — abhishek (@abhishek_tri) October 13, 2020

नए iPhone 12 फोन ने कईयों को iPhone 5 की याद आ गई, जो 2012 में लॉन्च किया गया था. ट्वीट में एक शख्स ने दो तस्वीरें शेयर कीं और दोनों के बीच समानता दिखाई.

why does the iphone 12 look like an iphone 5 with the iphone 11 camera pic.twitter.com/4JXlCyULTD — celia ♡ (@greenterracotta) October 13, 2020

Ceramic Shield Glass on the iPhone 12! "The toughest glass on any smartphone!" 😲 #AppleEventpic.twitter.com/XBcDOHfBWw — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) October 13, 2020

Gorillas glass on iPhone 12 is Ceramic Shield Glass. Magic!#AppleEventpic.twitter.com/7FyVww5J6w — Jason Lim (@jas0nsg) October 13, 2020

IPhone 12 मिनी के 5.4 इंच आकार ने भी एक बहस छेड़ दी.

I'm torn I want the iPhone 12 Mini cause I honestly miss having a small phone but I also want the Max for the cameras.... I dunno what to do. — Matti Haapoja (@MattiHaapoja) October 13, 2020