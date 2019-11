बीच समुद्र व्हेल के साथ खेलता दिखा शख्स, फेंकी गेंद तो किया ऐसा... देखें Viral Video

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, शख्स को व्हेल के साथ 'फेच द बॉल' (गेंद लेकर आने का गेम) खेलते देखा गया. शख्स बोट पर बैठा है और वो बॉल को दूर फेंकता दिखता है, व्हेल बॉल उठाकर लाती है और उसको धमा देती है. मेट्रो न्यूज की खबर के मुताबिक, इस वीडियो को आर्कटिक पोल पर रिकॉर्ड किया गया है. बोट से गुजर रहे रग्बी फैन्स को बेलुगा व्हेल के साथ 'फेच द बॉल' खेलते देखा गया.

न्यूजीलैंड हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वीडियो को साउथ अफ्रीकन जेमिनी क्राफ्ट बोट के क्रू मेंबर ने रिकॉर्ड किया है.

वीडियो की शुरुआत बेलुगा व्हेल द्वारा नाव पर एक आदमी को गेंद देने के साथ होती है. वह आदमी फिर से रग्बी बॉल को पानी में फेंक देता है और बेलुचा व्हेल उसका पीछा करते हुए फिर से वापस लौटती हुई दिखाई देती है.

देखें VIDEO:

SA coaches getting hired all over the place. pic.twitter.com/Y6KP18DVFz