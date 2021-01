Army Day 2021: भारतीय सेना के मेजर ने बनाई दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेटप्रूफ जैकेट ‘शक्ति’

Indian Army's Major Anoop Mishra has indigenously developed world's first universal bulletproof jacket 'Shakti' which can be used by both male and female combatants. The jacket is also the world's first flexible body armour. pic.twitter.com/sSNrkSIVh3 — ANI (@ANI) January 13, 2021

इसके अलावा भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं पर निगरानी को और बेहतर करने के लिए स्विच ड्रोन (Switch drone) की खरीद के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं. वर्टिकल उड़ान भरने और लैंड करने वाले ये ड्रोम (vertical take-off & landing drone) अधिकतम 4500 मीटर की ऊंचाई पर लगातार 2 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं.

Indian Army has signed a contract for acquiring the Switch drone for surveillance along the borders. The vertical take-off & landing drone has the capability to fly for 2 hours at a maximum altitude of 4,500 meters: Mohit Bansal, ideaForge pic.twitter.com/wDkcsjPiXJ — ANI (@ANI) January 13, 2021

इसके साथ ही अब सेना अधिकारी कैप्टन राजप्रसाद ने खदानों की सुरक्षा और आईईडी के निपटान के लिए मानव रहित रोबोट प्लेटफार्म (Unmanned Robotic Platforms) विकसित किए हैं. उन्होंने लक्ष्यों की लंबी दूरी की फायरिंग के लिए वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन सिस्टम (Wireless Electronic Detonation Systems) भी विकसित किया है. इन नई उपलब्धियों को भारतीय सेना ने सेना दिवस (Army Day) पर प्रदर्शित किया है.