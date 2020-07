अरशद वारसी ने गजब अंदाज में सीखी पंजाबी भाषा, देखकर आपकी भी छूट जाएगी हंसी

अरशद के शेयर किये गए पोस्ट के बारे में बात करें तो उसमें लिखा है, इंग्लिश टूब पंजाबी. आप इस पोस्ट में साफ देख सकते हैं कि एक तरफ इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं जैसे डॉटर इन लॉ और उसके सामने लिखा है नौ. यानि डॉटर इन लॉ को पंजाबी में नौ कहते हैं. ठीक उसी तरह एक तरफ लिखा है 'कम आउट साइड' और दूसरी तरफ लिखा है '12' यानि पंजाबी में कम आउट साइड को 'बारह' कहते हैं. ऐसे ही कई इंग्लिश शब्दों का पंजाबी में सही उच्चारण के लिए नंबर का यूज किया गया है. पंजाबी सीखने के इस टिप्स को अरशद वारसी ने शेयर करते हुए लिखा , यह आसान हैक है जिससे आप पंजाबी सीख सकते हैं.

Finally I can learn the language I love.. pic.twitter.com/wXb9jV1ob5

अरशद इस हैक के जरिए पंजाबी सीख रहे हैं लेकिन जबसे उन्होंने इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. तब से यह वायरल हो रहा है. इस फोटो पर अब तक 7 हजार से अधिक लाइक्स और 800 से ज्यादा रिट्वीट आ चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं लोग इस फोटो पर तरह- तरह का कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इसलिए तो पंजाबी हमेशा प्राउड फील करवाते हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, इलॉन मस्क भी इसी से प्रभावित लगता है.

Elon Musk son's name inspired from this only ... ????????