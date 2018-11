डकैती करने आया था शख्स, दुकान के मालिक ने निकाली तलवार तो ऐसे लगाई दौड़, देखें VIDEO

कनाडा में दिन दहाड़े डकैती करने के लिए कुछ लोग एक ज्वैलरी शॉप में पहुंचे. जिसके बाद जो हुआ वो देखने वाला था. दुकान के मालिक ने तलवार निकाल ली और डटकर सामना दिया. मालिक ने एक बार ही तलवार लहराई और डकैत दुम दमाकर भाग निकले. CBC की खबर के मुताबिक, कनाडा के ज्वैलरी स्टोर में कई डकैत पहुंचे. जैसे ही दुकान के मालिक के बेटे अर्जुन कुमार ने तलवार निकाल ली. अर्जुन कुमार ने कहा- 'जब हमने देखा कि वो दुकान के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एक्शन लेना था. उनके पास गन थी. लेकिन मैं चाहता था कि वो दुकान के अंदर ही नहीं घुस पाए. मैं उनको बाहर रखने के लिए कुछ भी कर सकता था. चाहे वो गोली मार देते, लेकिन मैं उनको अंदर नहीं आने देना चाहता था. एक डकैत ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मैंने जैसे ही तलवार लहराई तो वो भाग निकला.'

Owners of Ashok Jewellers in Mississauga sent me this surveillance footage — three people using swords to fend off a daylight robbery attempt on Wednesday. pic.twitter.com/q2ijcDUivV