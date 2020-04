लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की हौसला अफजाई करते हुए दिल्ली पुलिस के ASI ने गाया गाना, वीडियो वायरल

जैसा कि आपको पता है कोरोनावायरस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है. लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से गरीब, बेघर और ि‍दिहाड़ी मजदूरों की हालत बेहद खराब हो गई है. इन लोगों के लिए सरकार अपनी तरफ से ठोस कदम उठा रही है. वहीं केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भी आदेश जारी किये गए हैं कि इस संकट की घड़ी में गरीब लोगों को मुफ्त आनाज दिया जाए.

सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सहायता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत गरीब मजदूर, बेघर और दिहाड़ी मजदूरों को खाने का सामान मुहैया कराया जा रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 50 लाख खाने के पैकेट गरीबों में बंटवाए थे. लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन गरीबों की सहायता अगर समय पर नहीं कि गई तो यह कोरोनावायरस से तो नहीं लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे.

ASI Chandran sang for the migrant labour staying at temporary shelter home in Ludlow Castle, Civil Lines. Encouraged, they also tried their hand at singing. And then they were counselled about the need of #Lockdown .#DilKiPolice@DelhiPolicepic.twitter.com/0mXQd3iIfh — DCP North Delhi (@DcpNorthDelhi) April 25, 2020

बताते चले कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी वाहवाही मिल रही है. अबतक इस वीडियो को 900 से अधिक बार देखा जा चुका है. साथ ही लोग दिल्ली पुलिस की काफी तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर ने दिल्ली पुलिस को 'दिल की पुलिस'' भी कहा.

