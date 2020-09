असम में 100 साल की महिला ने दी कोरोना को मात, नर्सों ने इस तरह मनाया जश्न - देखें Video

मदर्स ओल्ड एज होम में रहने वाली हांडिक को कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चलने के बाद दस दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले उनका इलाज करने वाले चिकित्सकों और नर्सों ने जश्न मनाया जिसमें हांडिक ने कई असमिया गीत गाए.

“It's hard to beat a person who never gives up.”

A 100-year-old woman Mai Handique, recovered from #Covid19.

A 100-year-old woman Mai Handique, recovered from #Covid19.

Nothing can stop our hardworking #CovidWarrior from winning the war against #COVID19.