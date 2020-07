कारगिल दिवस पर डॉक्टरों ने गाया फिल्म 'बॉर्डर' का गीत, डांस करने लगे कोरोना मरीज - देखें Video

आपको बता दें कि यह वीडियो बेहद इमोशनल है. इस वीडियो में आप देखेंगे कोरोनावायरस मरीज का वार्ड है जिसमें 3 से 4 डॉक्टर 'पीपीटी किट' पहने घुम रहे हैं. तभी एक डॉक्टर माइक लेकर 'बॉडर' फिल्म का फेमस गाना 'संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओ गे' का गाना शुरु करते हैं. तभी वहां मौजदू और भी डॉक्टर इस गाने को बजाकर डांस करना शुरु करते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो में आप देखेंगे कि डॉक्टर और कोरोनावायरस के मरीज इस गाने पर एक दूसरे के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. जिस तरह से इस वीडियो में पीपीटी किट पहने डॉक्टर गाना गा रहे है वह बेहद इमोशनल कर देने वाला है.

देखें Video:

#WATCH Assam: Doctors and patients celebrate #KargilVijayDiwas at #COVID ward of Silchar Medical College and Hospital. (26/7) pic.twitter.com/PefotAIxuy