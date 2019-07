गुफा में भरा पानी तो घर में बेड पर आराम फरमाता दिखा बाघ, देखते ही चीख पड़े लोग

असम में बाढ़ के कारण काजीरंगा नैशनल पार्क में पानी भर चुका है. जिसके कारण एक गेंडे की मौत हो चुकी है. इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. काजीरंगा के पास ही हरमति इलाके में एक घर में बेड पर बाघ को आराम फरमाते देखा गया. जिसको देखकर लोग चीख पड़े और हड़कंप मच गया. शेर को देखने के बाद सभी लोग घर छोड़कर दूर जाकर खड़े हो गए. पानी भरने के कारण शेर भागते हुए घर में जा पहुंचा और बेड पर बैठकर आराम फरमाने लगा.

गांव के लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी और वो पहुंच गए. इन तस्वीरों को वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट इंडिया ने शेयर किया है. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं. ट्विटर यूजर्स का कहना है कि बाढ़ से बचने के बाद बाघ काफी थका और भूखा है. घर का मालिक उस वक्त हैरान रह गया जब उसका पड़ोसी शेर को देखकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा.

Our vet @samshulwildvet is on a mission to tranquilise this #tiger to get him out of bed! Anyone else see the irony? #AssamFlood#Kaziranga ☝this thread is all abput good work done @vivek4wild@action4ifaw@VishalDadlani@deespeak@_AdilHussain@DevrajSanyal + pic.twitter.com/gCrwZtqzcc