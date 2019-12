पड़ी इतनी ठंड कि चिड़ियाघर में कपकपा गए शेर और बाघ, गर्म रखने के लिए लगाया Heater

सर्दियों के मौसम के दौरान बाघों और शेरों के शरीर के तापमान को गर्म रखने के लिए, गुवाहाटी के चिड़ियाघर में उनके बाड़ों के बाहर हीटर लगाए गए हैं, ताकि उन्हें सर्द हवाओं से बचाया जा सके. ये व्यवस्था ठंड के मौसम को देखते हुए की गई. असम राज्य चिड़ियाघर में शेर और बाघों के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई. हिरण और अन्य जानवरों के लिए रजाई और मोटे कपड़ों का इंतजाम किया गया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने चार तस्वीरें शेयर की हैं, पहली और दूसरी तस्वीर में शेर और बाघ के बाड़े के बाहर हीटर लगे हुए दिख रहे हैं. तीसरी तस्वीर में अन्य जानवरों के लिए रजाई लखी गई है.

Assam: Special arrangements have been made at Assam State Zoo Cum Botanical Garden in Guwahati in view of cold weather. Heater facilities in enclosure for tigers and lions, and paddy straw for deer & other animals have been put in place. pic.twitter.com/1sUj8uo5Od