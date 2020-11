शख्स ने रस्सी पर चलकर खेला टेनिस और टायर पर खड़े होकर लगाई दौड़, उमर अब्दुल्ला बोले- Crazy - देखें Video

ओलिम्पिक के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, एंड्री रैगेटली हैरान कर देने वाला ओब्सटेकल कोर्स करते हुए दिखाया है. उनकी दिनचर्या में एक पैर के साथ एक सिलेंडर पर रोल करना, उछालभरी गेंदों की एक सीरीज पर कूदना, असंभव संकीर्ण सतहों पर संतुलन और अन्य चीजों के बीच कसकर चलना शामिल है. यह सब उन्होंने मास्क पहनकर किया.

वीडियो मूल रूप से इस महीने की शुरुआत में एंड्री रैगेटली द्वारा पोस्ट किया गया था. उन्होंने इसे "Parcour part 5.0" कैप्शन दिया और कहा कि "148 कोशिश" के बाद वह कामयाब रहे.

Parcour, जिसे फ्रीरनिंग के रूप में भी जाना जाता है, प्रशिक्षण का एक शारीरिक अनुशासन है जहां एथलीट बिना किसी सहायक उपकरण के मानव निर्मित या प्राकृतिक वातावरण में बाधाओं को पार करते हैं. उद्देश्य संभव सबसे कुशल तरीके से बाधाओं को पार करना है.

देखें Video:

The floor is lava! : @Andriragettli pic.twitter.com/kLYMOz4rnt

ओलंपिक द्वारा फिर से पोस्ट किए जाने के बाद से वीडियो को 2 लाख से ज्यादा बार देखा गया है. कई लोगों ने एंड्री रैगेटली की तारीफ की. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने वीडियो रि-ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'यह कुछ क्रेजी संतुलन है.'

This is some crazy balancing here https://t.co/Kqda2GKbJs