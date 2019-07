ट्रक का खुला दरवाजा और उड़ने लगे नोट, लूटने के लिए लोगों ने किया ऐसा, देखें VIDEO

अटलांटा में कुछ आसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. हाईवे पर बख़्तरबंद ट्रक का दरवाजा गलती से खुल गया और नोट हवा में उड़ गए और सड़क पर जाकर फैल गए. जिसको लूटने के लिए लोग कार से बाहर निकल पड़े और सड़क से उठाकर ले गए. लोगों ने गाड़ियां रोक-रोककर नोटों को लूटा. वो ज्यादा से ज्यादा पैसे लूटने ले जाने की फिराक में थे.

AC के शोर से परेशान था शख्स, खोलकर देखा तो निकल गई चीख, खुद ही देखें ये होश उड़ा देने वाली Photo

WSB Radio के मुताबिक, एशफोर्ड डनवूडी रोड पर बख़्तरबंद ट्रक से नोट उड़ने लगे. जिसको लूटने के लिए दर्जन से ज्यादा गाड़ियां रुकीं और ड्राइवर लूटने के लिए बाहर उतर आए. डनवुडी पुलिस के मुताबिक, करीब 1 लाख से 1 लाख 75 हजार डॉलर तक सड़क पर नोट पड़े थे.

पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्री किरण रिजिजू ने पैरों से खोला बॉटल का ढक्कन, वायरल हुआ VIDEO

Oh y'all thought I was lyin? Yes, there was money flying all over I-285!!! #atlanta pic.twitter.com/aAL6e8huGa

कार के डैशकैम वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग कारों से बाहर निकले और नोटों को लूटने लगे. कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की तो किसी को दुख हुआ कि काश उनको पैसे लूटने का मौका नहीं मिल पाया. एक यूजर ने लिखा- 'मैं अक्सर वहां से निकलता हूं. लेकिन मेरे जाते वक्त ऐसा क्यों नहीं हुआ. काश मैं भी कुछ डॉलर्स लूट पाता.'

उड़ते विमान के भीतर 'उड़ते दिखे' यात्री, हवाई में करनी पड़ी एमरजेंसी लैंडिंग

अन्य यूजर ने लिखा- 'पिछली रात मैं एशफोर्ड डनवूडी पर कार नहीं चला रही थी तो वहां धन वर्षा हुई, आज सुबह में वहां से निकली तो ट्रक से एक बड़ा पत्थर गिरा और मेरी विंडशील्ड को तोड़ दिया.'

अंडों को ट्रैक्टर से बचाने के लिए चिड़िया खड़ी हो गई सामने, ऐसे बचाई बच्चों की जान, देखें VIDEO

Bruh, I'm on 285 almost everyday. Why there had to be money on it today when I wasn't

Last night, I was NOT driving on 1-285 and free money was flying all over the highway. This morning, I WAS driving on I-285 and a rock flew off of a large truck and cracked my windshield. I just.... pic.twitter.com/37hUwy4LOg