Aus vs NZ: गेंदबाज ने हवा में लहराई गेंद और किया ऐसा बोल्ड, देखता रह गया बल्लेबाज, देखें Video

Australia Vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (Aus vs NZ) के बीच दूसरा टेस्ट मेलबर्न (Aus vs NZ 2nd Test) में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड से लंच से पहले डेविड वॉर्नर (David Warner) का महत्वपूर्ण विकेट लेकर आस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शुरुआती सत्र में दो विकेट पर 67 रन ही बनाने दिये. न्यूजीलैंड का यह 1987 के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहला 'बाक्सिंग डे' टेस्ट (Boxing Day Test) मैच है जिसमें कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. बादल छाये हुए थे और ऐसे में उनका फैसला सही साबित हुआ क्योंकि चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने जो बर्न्स (Joe Burns) को पहले ओवर में ही बोल्ड कर दिया.

ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने हवा में बॉल को स्विंग कराई जो सीधे स्टम्प्स पर आ गई. बर्न्स (Joe Burns) गेंद को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए. जिस तरह ट्रेंट बोल्ट ने बॉल डाली उसको देखकर बर्न्स देखते रह गए. किसी को यकीन नहीं था कि ट्रेंट बोल्ट इतनी शानदार वापसी करेंगे.

इसके बाद वार्नर और बेहतरीन फार्म में चल रहे मार्नस लाबुशेन ने पारी संवारने की कोशिश की लेकिन नील वैगनर ने लंच से पहले न्यूजीलैंड को दूसरी सफलता भी दिला दी. उनकी स्विंग लेती गेंद वार्नर के बल्ले को चूमकर स्लिप में टिम साउथी के पास चली गयी. वार्नर ने 41 रन बनाये.

इस सत्र में तीन शतक जड़ चुके लाबुशेन लंच के समय 23 और स्टीव स्मिथ एक रन पर खेल रहे थे. न्यूजीलैंड को तीन मैचों की श्रृंखला बराबर करने के लिये इस मैच में जीत की दरकार है. आस्ट्रेलिया ने पर्थ में पहला टेस्ट मैच 296 रन से जीता था.