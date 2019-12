Aus Vs NZ: टिम साउदी ने मारी बल्लेबाज को गेंद, बीच में भिड़ गए वॉर्नर, बोले- 'उसके हाथ में लगी है...' देखें Video Australia Vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है.न्यूजीलैंड के गेंदबाज Tim Southee ने ऑस्ट्रेलियन ओपनर Rory Burns को बॉल फेंककर मारी, जो सीधे उनके हाथ पर लगी. David Warner भड़क गए और साउदी को खूब खरी-खोटी सुनाई.