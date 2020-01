AUS VS NZ: बल्लेबाज ने हवा में उड़ाया शॉट, फील्डर ने एक हाथ से लिया हैरतअंगेज कैच, देखते रह गए लोग... देखें Video

AUS VS NZ 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड (Australia Vs New Zealand) को हरा चुका है. इसी के साथ उसने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया. तीनों मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड (AUS VS NZ) को वापसी का मौका नहीं दिया और शानदार अंदाज में जीत दर्ज की. नाथन लायन (Nathan Lyon) ने दूसरी इनिंग में 5 विकेट झटके और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से मैच जीत लिया. नाथन लायन ने जीत रावल, ग्लेन फिलिप्स, बीजे वाल्टिंग, कोलिन डि ग्रांडहोम और टोड एस्टिल को आउट किया. एस्टिल (Todd Astle) का कैच जेम्स पैटिनसन (James Pattinson) ने पकड़ा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Aus Vs NZ: लायन की स्पिन देख घबरा गया बल्लेबाज, आउट होने के बाद लिया DRS तो हुआ ऐसा... देखें Video

3 विकेट झटकने के बाद नाथन लायन (Nathan Lyon) ने एस्टिल (Todd Astle) को ऐसी बॉल दी, जिस पर वो एस्टिल से बड़ा शॉट लगवाना चाह रहे थे. एस्टिल ने भी ऐसा ही कुछ किया. उन्होंने हवा में शॉट मारा. लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका. जैम्स पैटिनसन (James Pattinson) फील्डिंग कर रहे थे, वो भागते हुए बॉल के करीब पहुंचे और डाइव लगाकर एक हाथ से कैच पकड़ लिया.

देखें Video:

इस हैरतअंगेज कैच को देखकर सभी हैरान रह गए. बल्लेबाज भी देखता रह गया. किसी को यकीन नहीं था कि पैटिनसन इतने शानदार तरीके से कैच को पकड़ेंगे. इसे सीजन का सबसे शानदार कैच बताया जा रहा है. शानदार परफॉर्म करने के लिए Marnus Labuschagne को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड दिया गया.

मार्कस ने पहले इनिंग में 215 रन की शानदार पारी खेली थी वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 59 रन बनाए. उनके अलावा इस मैच में डेविड वॉर्नर ने भी 111 रन की नाबाद पारी खेली. नाथन लायन ने पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में भी 5 विकेट लिए. उनके परफॉर्मेंस की हर जगह तारीफ हो रही है.