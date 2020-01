Aus Vs NZ: लायन की स्पिन देख घबरा गया बल्लेबाज, आउट होने के बाद लिया DRS तो हुआ ऐसा... देखें Video

Australia Vs New Zealand: आस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच (Aus Vs NZ 3rd Test) में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और न्यूजीलैंड (Aus Vs NZ) अपने 5 विकेट खो चुका है और माना जा रहा है कि ये मैच भी न्यूजीलैंड हार जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की निगाहें श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने पर लगी हैं. मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने शानदार स्विंग के जरिए अब तक 2 विकेट झटके हैं और फिरकी के बदौलत नाथन लायन (Nathan Lyon) भी 3 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. नाथन लायन (Nathan Lyon) ने जीत रावल (Jeet Raval) को ऐसी स्पिन बॉल फेंकी जिसको वो समझ नहीं पाए और आउट हो गए. ये वीडियो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपलोड किया गया है.

देखें Video:

न्यूजीलैंड जब 22 रन बनाकर 2 विकेट खो चुका था तो नाथन लायन को गेंदबाजी के लिए लाया गया. जीत रावल 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. कप्तान टिम पेन को पता था कि इस मौके पर लाथन लायन विकेट निकाल सकते हैं.

उन्होंने अपनी स्पिन का जादू दिखाया और विकेट झटक लिया. स्पिन बॉल पर अटैक करने के चक्कर में जीत रावल ने तेज शॉट खेला. लेकिन बॉल उनके बल्ले का एज ले गई और टिम पेन ने पकड़ लिया.

अंपायर के आउट देने के बाद जीत रावल ने डीआरएस लिया. टीवी अंपायर ने देखा कि बॉल उनके बल्ले से छूती निकली थी. जीत रावल भी नहीं समझ पाए कि उनके बल्ले से बॉल कब और कैसे लगी.

ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में शानदार परफॉर्म किया है. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है. वहीं पहले स्थान पर टीम इंडिया बनी हुई है.