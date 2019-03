बॉल को पकड़ने के लिए चीते की तरह दौड़ी ये खिलाड़ी, लिया ऐसा खतरनाक कैच, देखें VIDEO

Aus Vs NZ: एलिस पेरी (Ellyse Perry) का कैच सोशल मीडिया पर हुआ वायरल.

खास बातें ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेट ने जीती न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज. ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया. एलिस पेरी ने शानदार कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (Aus Vs NZ) के बीच महिला क्रिकेट सीरीज हुई. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड (Australia Vs New Zealand) को क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज को 3-0 से जीत लिया. रोज बाउल सीरीज (Rose Bowl series) में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार परफॉर्म किया और न्यूजीलैंड पर शिकंजा कसकर रखा. एलिस पेरी (Ellyse Perry) नाम की ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने अपने परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने दूसरे वनडे में न सिर्फ शतक जड़ा बल्कि एक शानदार कैच लेकर भी चर्चा में रहीं. उन्होंने भागते हुए ऐसा कैच लिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

इस देश में नहीं है एक भी कैदी, सभी जेल होंगी बंद, 2 हजार लोगों की नौकरी खतरे में

मैच के 18वें ओवर में न्यूजीलैंड की बल्लेबाज लॉरेन डाउन (Lauren Down) ने जॉर्जिया वेयरहैम (Georgia Wareham) की गेंद पर लेग पर शॉट खेला, लेकिन बॉल एज ले गई और हवा में उछल गई. फील्डर एलिस पेरी (Ellyse Perry) काफी दूर थीं. लेकिन वो तेज भागते हुए आईं और शानदार कैच पकड़ा. इस कैच से ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया और मैच जीतने में कामयाब रही.

घर के अंदर कपड़ों के नीचे रेंग रहा था जहरीला सांप, महिला की निकल पड़ी चीखें, देखें VIDEO

देखें VIDEO:

तीसरे वनडे में भी एलिस पेरी (Ellyse Perry) ने शानदार बल्लेबाजी की और 75 गेंद पर 54 रन बनाए. उनकी इस पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे भी जीतने में कामयाब रहा. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लीबाजी करते हुए 231 रन बनाए. जवाब में 7 विकेट रहते ही ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया काफी समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार वापसी की.