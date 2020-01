Aus Vs NZ: स्टीव स्मिथ का राहुल द्रविड स्टाइल... 38 गेंद बाद लिया पहला रन तो फैन्स ने किया ऐसा, देखें Video Australia Vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (Aus Vs NZ) के खिलाफ तीसरा टेस्ट (Aus Vs NZ 3rd Test) सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा है. स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने 39वीं गेंद पर पहला रन लिया.