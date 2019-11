Aus Vs Pak: ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने उड़ाया पाक बल्लेबाज का मजाक, बोले- 'सरफराज होता तो...' देखें Video

Australia Vs Pakistan 1st Test: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट (Aus Vs Pak 1st Test) ब्रिसबेन में खेला जा रहा है. पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन उनका ये फैसला गलत साबित हुआ. पाकिस्तान सिर्फ 240 रन ही बना सका और ऑल आउट हो गया. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हावी दिखे और पाक बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने नहीं दिया. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर टिम पेन (Tim Paine) पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिज्वान (Mohammad Rizwan) के साथ स्लेजिंग करते नजर आए.

मोहम्मद रिज्वान (Mohammad Rizwan) जैसे ही क्रीज पर पहुंचे तो पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब थी. पाकिस्तान 94 रन पर 5 विकेट गंवा चुका था. मोहम्मद रिज्वान के पास स्कोर को आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी थी. जैसे ही रिज्वान ने क्रीज पर कदम रखा तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और विकेट कीपर टिम पेन (Tim Paine) ने जुबानी हमला शुरू कर दिया. नाथन लायन गेंदबाजी कर रहे थे. वो पास खड़े साथी खिलाड़ी मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) से कहते दिखे, ''सरफराज इन गेंदों पर चौका जड़ देता, स्वीप शॉट और सीधे चार रन.'' अगली ही गेंद पर रिज्वान ने तेज शॉट खेला, लेकिन कोई रन नहीं मिल सका. टिम पेन ने फिर मार्नस ने कहा, ''इससे खुशबू अच्छी आ रही है.''

देखें VIDEO:

"He smells very nice."



Tim Paine was impressed with Muhammad Rizwan's scent upon his arrival at the crease #AUSvPAKpic.twitter.com/DMHYDEm2Pl