ऑस्ट्रेलिया में इस बच्चे ने डाली ऐसी खतरनाक गेंद, जसप्रीत बुमराह भी रह गए हैरान, देखें VIDEO

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज शानदार रही. उन्होंने 4 मैच की टेस्ट सीरीज में 21 विकेट लिए. सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा जसप्रीत बुमराह की रही. क्योंकि एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज संघर्ष कर रहे थे तो वहीं बुमराह बड़ी आसानी से विकेट निकाल रहे थे. कप्तान विराट कोहली भी कह चुके हैं कि जसप्रीत बुमराह सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिया गया है. उनकी गेंदबाजी की तारीफ भारतीय फैन ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैन्स भी कर रहे हैं. कई यंगस्टर्स तो उनकी तरह गेंदबाजी कर रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है.

एक बच्चा बिलकुल बुमराह की तरह गेंदबाजी करते देखा गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बुमराह ने भी इस फैन की तारीफ की है और बच्चो को बहुत क्यूट बताया है. बच्चा बुमराह की तरह गेंदबाजी करने की कोशिश करता है और गिर जाती है. बॉल भी ऊपर निकल गई. लेकिन बच्चे ने गेंदबाजी बिलकुल बुमराह के अंदाज में की. बुमराह ने लिखा- 'बच्चा बहुत क्यूट है. मेरी तरफ से बच्चे को सुभकमानाएं.'

@bhogleharsha@Jaspritbumrah93 The only problem from your great series win may be the next generation of Aussie cricketers you have inspired! pic.twitter.com/dmZNClOcBx