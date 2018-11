उल्टा खड़े होकर बल्लेबाजी कर रहा था ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, खेला ऐसा शॉट हंस पड़े खिलाड़ी, देखें VIDEO

Australia के खिलाड़ी ने बल्लेबाजी करते हुए कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पाकिस्तान के सरफराज अहमद ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अजीबोगरीब तरह से बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान किया ठीक वैसे ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बैली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैनबेरा में बल्लेबाजी की तो सभी हैरान रह गए. ट्विटर पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि जॉर्ज गेंदबाज के उल्टी तरफ खड़े होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं.ऐसी बल्लेबाजी वो तेज गेंदबाज लुंगी एंगीडी के ओवर में कर रहे थे. जैसे जॉर्ज बल्लेबाजी कर रहे थे. उसको देखकर बाकी खिलाड़ी भी हंस रहे थे. क्योंकि जॉर्ज बड़े ही अजीब तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे. 10वें ओवर में वो ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे.

Faf having a cheeky giggle in the slips at Bailey's extraordinary stance pic.twitter.com/q30H7chZeP