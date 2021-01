महिला को घर के अंदर दिखीं इतनी सारी मकड़ियां, फिर हुआ कुछ ऐसा - कमजोर दिल वाले न देखें यह Video

ट्विटर यूजर @PrinPeta के अनुसार, मकड़ी के संक्रमण की खोज उसके दोस्त ने की थी जब वह सिडनी में अपनी बेटी के कमरे में गई थी. उन्होंने पिक्स साझा करते हुए लिखा, 'सिडनी में मेरे एक दोस्त Gaaaahhhhhhhh अपनी बेटी के कमरे में चले गए और यह पाया.'

Gaaaahhhhhhhh, a friend of mine in Sydney just walked into her daughter's room and found this: pic.twitter.com/3UKMEHtGHt

एक यूजर ने लिखा, 'उन्हें वो घर में ही रख सकती है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह बुरे सपने की तरह है.'

दीवारों पर रेंगते हुए दर्जनों विशाल मकड़ियों की दृष्टि कुछ लोगों के लिए इतनी भयावह थी, उन्होंने सोचा कि तस्वीर को फोटोशॉप करके पब्लिश किया गया है. एक यूजर ने लिखा, 'मुझे एक चूहे की महक आ रही है. चूहा एक फोटोशॉप है.'

जवाब में, मकड़ियों का एक वीडियो छत और दीवारों पर रेंगते हुए साझा किया और लिखा: "तो, हर कोई कह रहा है कि यह फोटोशॉप्ड है, यहां उसका वास्तविक वीडियो है.''

उचित चेतावनी: कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें...

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7