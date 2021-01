शख्स ने कंगारू से लिया पंगा, पत्थर मारा तो जानवर ने ऐसे बरसाए मुक्के - देखें Viral Video

कंगारू मिशेल की संपत्ति में छेद खोद रहे थे और उनके सामने यार्ड में मौजूद थे और इसीलिए उन्होंने जानवर को जगह से हटाने की कोशिश की. वीडियो में, पिता को कुछ उठाकर जानवर को दूर भगाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. कंगारू ने जैसे ही उनको मुक्का मारा, तो उनका एक हाथ चोटिल हो गया र वह जमीन पर गिर गए. बच्चों को घटना के वीडियो में नहीं देखा जा सकता है.

देखें Video:

Frightening moment a father is punched in the face and kicked down by a #kangaroo as he tried to defend his children by shooing it out of his front yard on #Christmas Day pic.twitter.com/FsDJIjts9B