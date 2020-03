चोर ने फैशन स्टोर से ऐसे शातिर अंदाज में चुराया बेशकीमती हार, CCTV में कैद हुआ Video

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के मेलबर्न (Melbourne) में ऐसी घटना हुई, जिसने सभी को हैरान कर दिया. एक चोर ने बड़े ही शातिर अंदाज में फैशन स्टोर (Fashion Store) में चोरी की. उसने मछली पड़ने वाली रोड (Fishing Rod) से वर्साचे का बेशकीमती नेकलेस (Versace Necklace) चुराया. ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. अब पुलिस इस चोर की खोज कर रही है. विक्टोरिया पुलिस ने वीडियो पोस्ट कर लोगों से चोर को पकड़ने के लिए मदद मांगी.

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उसने स्टोर के बाहर लगे कांच में एक होल किया. फिर उसने फिशिंग रोड को अंदर डाला और नेकलेस लेकर भाग निकला. विक्टोरिया पुलिस ने पहले फोटो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, ''क्या आप इस शख्स को जानते हैं? इसने मेलबर्न के फैशन स्टोर से फिशिंग रोड के जरिए हार चुराया है.'' साथ ही उन्होंने फोन नंबर भी जारी किया है. जो इस शख्स को जानता हो, वो तुरंत इस फोन नंबर को डायल कर जानकारी दें.

देखें VIDEO:

वीडियो जारी कर कैप्शन में लिखा, ''सेक्योरिटी कैमरे में देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स सुबह 2 बजे फिशिंग रोड के जरिए फैशन स्टोर से वर्साचे का बेशकीमती नेकलेस चुरा रहा है.'' विक्टोरिया पुलिस के सीनियर कांस्टेबल बेडे व्हिट्टी ने कहा, ''यह वीडियो काफी धुंधला है. लेकिन देखा जा सकता है कि शख्स कैसे शातिर अंदाज में फिशिंग रोड के जरिए नेकलेस चुरा रहा है.''

ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं...

Will @VictoriaPolice net him and have him on their ‘Catch of the Day' list or will he be the one that got away? If they don't reel him in I will be gutted.



Or is all this just click bait?