AUS vs NZ: धुआंधार गेंद पर 'आउट' होने के बाद भी खड़े रहे एरॉन फिंच, बोल्ट करते रह गए अपील... देखें Video

Australia Vs New Zealand: 'आउट' होने के बाद भी खड़े रहे एरॉन फिंच... देखें Video

Australia Vs New Zealand: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (AUS vs NZ) के बीच पहला वनडे (AUS vs NZ 1st ODI) सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उनका ये फैसला सही साबित हुआ. ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 20 ओवर में ही 100 रन का आकड़ा छू लिया. मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. 'आउट' होने के बाद भी एरॉन फिंच (Aaron Finch) क्रीज पर खड़े रहे. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) अपील करते रहे, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया. जानिए क्या था ये मामला...

ट्रेंट बोल्ट ने एरॉन फिंच को धुआंधार गेंद फेकी. जिस पर एरॉन फिंच से बड़ा शॉट खेलना चाहा. लेकिन बॉल सीधे कीपर के पास चली गई. जिस वक्त फिंच के पास से गेंद गुजरी तो उस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को आवाज सुनाई दी. जिसके बाद उन्होंने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया. एरॉन फिंच भी क्रीज पर ही खड़े रहे. मैच के शुरुआत में कप्तान केन विलियमसन ने डीआरएस लेना सही नहीं समझा. उनका ये फैसला गलत साबित हुआ.

देखें VIDEO:

बाद में जब रियल टाइम स्निको पर देखा गया तो बॉल बल्ले से लगती प्रतीत हो रही थी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस वीडियो को शेयर किया है और कैप्शन में लिखा, ''क्या न्यूजीलैंड रिव्यू ना लेने पर अफसोस करेगी?''

ऑस्ट्रेलिया का इससे पहले दौरा साउथ अफ्रीका में था. जहां उन्होंने 3-0 से टी-20 सीरीज जीती और 3-0 से वनडे सीरीज हारी है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त परफॉर्म किया. इस घरेलू सीरीज में वो फिर वापसी करना चाहेगी.