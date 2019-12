Christmas का पेड़ सजाने जा रही थी महिला, जैसे ही छुआ तो अंदर से निकला 10 फूट का अजगर और फिर...

ऑस्ट्रेलिया (Australia) में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक महिला को क्रिसमस ट्री (Christmas Tree) के अंदर 10 फुट का अजगर (10-Foot Python) दिखाई दिया. जिसको देखकर महिला की चीखें निकल गईं. लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार की शाम लीन चैपमैन और उनके पार्टनर क्वींसलैंड में अपने अपार्टमेंट में पहुंचे. अंदर घुसते ही उन्हें चिड़ियों के चहकने की आवाज सुनाई दी. बालकनी में क्रिसमस ट्री रखा हुआ था.

जब वो क्रिसमस ट्री के पास पहुंचे तो देखा कि चिड़िया नहीं, बल्कि ये एक अजगर था. जो क्रिसमस ट्री पर लिपटा हुआ था. कपल ने अजगर को ऐसे ही छोड़ दिया. रात को अजगर क्रिसमस ट्री छोड़कर वापिस लौट गया. कपल को लिपटा हुआ अजगर छोटा नजर आ रहा था, लेकिन जब वो पेड़ से बाहर निकला तो उनको पता चला कि ये अजगर 10 फुट का था.

लीन चैपमैन ने कहा, ''हमने अजगर को बिलकुल परेशान नहीं किया. खिड़की बंद करके उसे देखते रहे. वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था. वो काफी बड़ा था, मैंने जिंदगी में कभी इतना बड़ा अजगर नहीं देखा था. वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था.''

ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं....

The house belongs to the snake now if it were me

Well it is outside, I say let him stay..

Or take him and the tree he loves to a more suitable spot.