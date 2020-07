कंगारू की तरह अपने बच्चे को पेट की थैली में रखता है यह चूहा, मां के साथ बच्चे का स्ट्राबेरी खाते वीडियो वायरल

सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस वीडियो को जब आप शुरुआत में देखेंगे तो आपको यह जानवर बिल्कुल चूहे की तरह दिखाई देगी साथ ही पेट की थैली में बैठा बच्चा तो बिल्कुल दिखाई तक नहीं देगा लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो पोटोरू का बच्चा आराम से स्ट्राबेरी खाता हुआ नजर आएगा.

Mom and the little baby in her pouch are having a feast - such a delight to watch this.



This is Potoroo, they are related to Kangaroo & Wallaby and are one among the 250 species of the marsupials found in Australia.