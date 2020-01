Viral Video: जब अचानक हिमाचल प्रदेश में रोड पर चलने लगा बर्फ का पहाड़, जान बचाने के लिए भागने लगे लोग

खास बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हिमस्खलन का यह वीडियो वीडियो को सोमवार को ट्विटर पर किया गया शेयर 76,00 से अधिक बार देखा जा चुका है यह वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हाईवे पर हिमस्खलन होता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो हिमाचल प्रदेश का है, जहां अचानक से हाईवे पर हिमस्खलन होना शुरू हो जाता है और वहां मौजूद सभी लोग तुरंत एक सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं. जानकारी के मुताबिक यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के टिंकू नाला का है, जो पूह के नजदीक स्थित है. यह वीडियो जनवरी की शुरुआत में शेयर किया गया था और इसे आईआरएस ऑफिसर नावेद ट्रूम्बू ने सोमवार को ट्विटर पर शेयर किया.

यह भी पढ़ें: सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन की चपेट में आने से दो सैनिकों की मौत

इस वीडियो की शुरुआत में बर्फ का एक हिस्सा रोड पर धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है. जैसे-जैसे हिमस्खलन आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे वहां मौजूद लोग वहां से पीछे की तरफ भागते रहे. इसी बीच वीडियो में एक शख्स 'पीछे जाओ, पीछे जाओ' चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद कुछ लोग अपनी गाड़ियों में जा कर बैठ गए और कुछ लोगों ने वीडियो बनाना जारी रखा.

इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए आईआरएस ने लिखा, ''क्या कभी किसी चलते हुए ग्लेशियर की ताकत देखी है?''

Ever seen the force of a moving glacier in real-time? This is in Tinku nallah near Pooh on NH-5, Kinnaur, HP.. #ClimateChange is not a distant reality. pic.twitter.com/J7ifxaAh1g — Naveed Trumboo IRS (@NaveedIRS) January 13, 2020

शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 76,000 से अधिक बार देखा जा चुका है. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''ग्लेशियर काफी बढ़े होते हैं और वो काफी धीरे-धीरे चलते हैं.... यह कोई ग्लेशियर नहीं है''. वहीं एक अन्य ने लिखा, ''यह हिमस्खलन का एक हिस्सा है''.

Glaciers are huge and move at a very slow rate. They carry till and deposit over time. This is not a glacier. Glaciers are what developed our landscapes. This is just lots of snow slidding on on a downward slope. — Ar Jay (@ragnvaldr902) January 13, 2020

This is not a glacier..this is part of an avalanche that is slipping on road because even road has an ice layer over it & as a result there is poor friction. — Wanderer (@w_a_n_d_e_rer) January 13, 2020

वहीं कई लोगों ने हिमस्खलन के नजदीक खड़े होकर वीडियो बना रहे लोगों पर भी टिप्पणियां की.

They don't carve such roads on an active glacier. This is probably an avalanche. Some people here are taking their lives at risk by clicking pictures up so close. — DoctorPakodeWala (@WalaPakode) January 13, 2020