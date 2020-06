केंद्रीय मंत्री से बोला शख्स- 'विदेश से न आने दें फ्लाइट', हरदीप सिंह पुरी बोले- 'ट्रोलर्स को बोलो कि...'

एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने हरदीप सिंह पुरी के लिए कहा कि संक्रमण की एक दूसरी लहर से बचने के लिए अगस्त के अंत तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. उन्होंने नीचे कमेंट में लिखा, 'भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट को आने से अगस्त तक रोका जाए. ताकी संक्रमण की दूसरी लहर न आए जाए.'

पुरी ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें यह बात उन ट्रोल को कहना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं.

उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, 'ये बात आपको ट्रोलर्स को कहनी होगी, जिन्होंने मेरे जीवन को दैनिक आधार पर समृद्ध किया.'

Would you like to to say that to the trolls who enrich my life on a daily basis? — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 12, 2020

उनके रिएक्शन के बाद लोगों ने कई कमेंट किए. कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने उनके साथ सहमति व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने से विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को मदद मिलेगी.

We are not trolls. We are stranded UAE residents here away from our family and livelihood. You need not open the International flights for tourism purpose, but atleast for rescuing us you can open flights to UAE for a month so that everyone reaches their home properly — Ajantha Jeg (@AjanthaJeg) June 12, 2020

Sir we aren't trolling you at all. We have been always requesting you to understand our situation by all the source. So you could take a fair decision in our favour as we are stranded in India for more than 90 days and our families wanting us to come back. Hope you understand!! — Husain K V (@husainkv02) June 12, 2020

भारत में अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें निलंबित हैं. हालांकि, वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर के देशों में एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों द्वारा विशेष प्रत्यावर्तन उड़ानें संचालित की जा रही हैं.