Men's Day पर आयुष्मान खुराना का खूबसूरत Video वायरल, बोले- 'जिसे दर्द होता है...' देखें Video

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) का एक खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है. अंतराष्ट्रीय पुरुष दिवस (International Men's Day) पर उन्होंने शानदार स्पीच दी और बताया कि जेंटलमैन कैसे बनते हैं. हर साल 19 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है. आयुष्मान खुराना एक सज्जन व्यक्ति होने का मतलब बताते हैं. वो मॉर्डन जेंटलमैन के बारे में कहते हैं, ''जिसको दर्द होता है, असल में वही मर्द होता है.''

अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस से पहले पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड द मैन कंपनी द्वारा वीडियो रिलीज किया गया है. उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''सच्चा जेंटलमैन कैसे बना जा सकता है? आइए जानते हैं इस अंतराष्ट्रीय पुरुष दिवस पर.'' ये कविता काफी वायरल हो रही है. जिसको गौरव सोलंकी ने लिखा है और आयुष्मान खुराना ने परफॉर्म किया है.

देखें VIDEO:

यूट्यूब पर इस वीडियो को 10 नवंबर को शेयर किया गया था, जिसके 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

अंतराष्ट्रीय पुरुष दिवस पर ट्विटर पर कई पेज ने ट्वीट किए हैं. जो काफी वायरल हो रहे हैं...

Happy International Men's Day to all the guys out there! Tag your 'man' & wrap them with love. . . . . #InternationalMensDay #tuesdaygoals #tuesdaymotivation #tuesdayvibes #tuesday #foodies #enjoy #tuesdaywisdom #tuesdaythoughts #tagtuesdays #mensday pic.twitter.com/L9NUmdVptY

International Men's Day is not just a response to International Women's Day. It is a chance for us to help reduce high suicide rates among men, promote mental health support that men aren't seeking out & the chance to break down stigma & barriers. Do something positive on Nov 19 pic.twitter.com/eyQieSITn7