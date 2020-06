बाबा रामदेव ने लॉन्च की 'Corona Kit', तो ट्विटर पर हुई Memes की बरसात, शेयर हुए ऐसे Jokes

Twitter reacts on Coronil and Swasari: बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवा, तो ट्विटर पर आए ऐसे रि‍एक्शन

After lunch of #CORONIL medicine.

.

.



Baba ramdev be like : pic.twitter.com/P607jaz2TH — Ashraf jamal (@_iamjamal) June 24, 2020

उधर, इस कोरोना आयुर्वेदिक किट को लेकर आयुष मंत्रालय (AYUSH) की ओर से प्रतिक्रिया आई है. आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए कहा कि उसे पतंजलि की इस दवा के बारे में किसी तरह की साइंटफिक स्टडी की सूचना नही है.

इतना ही नहीं मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कोविड की दवा की कम्पोजिशन, रिसर्च स्‍टडी और सैम्पल साइज समेत तमाम जानकारी मांगी है. वहीं उत्तराखंड सरकार के सम्बंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इस प्रोडक्ट की अप्रूवल की कॉपी भी मांगी गई है. साथ ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि ग्रुप से परीक्षण होने तक इस दवा के प्रचार-प्रसार न करने को कहा.

अस्वीकरण : यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. इस दवा से जुड़ी सारी जानकारी पतंजलि की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई गई बातों पर निर्भर है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता. COVID-19 के किसी भी वैकल्पिक इलाज का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यहां तक कि कई देशों द्वारा टीकों का परीक्षण किया जा रहा है।