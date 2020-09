बोतल से दूध पी रहा हाथी का बच्चा, सोशल मीडिया पर छाया यह मजेदार Video

सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेल्ड्रिक वाइल्डलाइफ ट्रस्ट (Sheldrick Wildlife Trust) द्वारा शेयर किया गया है. ट्विटर पर शेयर किया गया ये 18 सेकंड का वीडियो बेहद क्यूट है. इस छोटे से वीडियो क्लिप में कियासा नाम की एक हाथी का बच्चा बोतल से दूथ पीते हुए दिखाई दे रहा है. दूध से भरी हुई बोतल को उसके केयरटेकर ने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो बड़े ही मजे से बोतल से दूध पी रहा है. आप वीडियो में खुद देखिए, कैसे वह देखते ही देखते एक ही सांस में बोतल का सारा दूध पी जाता है.

देखें Video-

Orphaned #elephant Kiasa milks the camera. She still hasn't given up her habit of demanding milk from her friends and recently finished her milk bottle in lightning speed before pestering Naboishu, who drinks his milk very slowly, for his. pic.twitter.com/P6JE1lBxul