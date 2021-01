शख्स ने हाथी के बच्चे को खिलाया गन्ना, बदले में पड़ी जोरदार लात - देखें मजेदार Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स हाथ में गन्ने लेकर आता है. हाथी का बच्चा शख्स के हाथ में गन्ने को देख उसके पास आता है. वो हाथी के मुंह में गन्ना देता है. हाथी शानदार अंदाज में घूमता है और पीछे से उसको लात मार देता है. देखकर शख्स हंस पड़ता है. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है.

वीडियो शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने कैप्शन में लिखा, 'दूध नहीं, तो खेलना नहीं...'

देखें Video:

No Milk,

No petting...

Shared by colleague @SudhaRamenIFSpic.twitter.com/tNIBTla8cl — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 14, 2021

इस वीडियो को उन्होंने 14 जनवरी की शाम को शेयर किया था, जिसके अब तक 15 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 200 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'शायद हाथी के बच्चे के दांत नहीं आए होंगे. इसलिए उसने गन्ने को फेंक दिया.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'बच्चे को दूध चाहिए था और आपने उसे गन्ना दे दिया. शायद इसलिए उसे लात पड़ी होगी.'

I think he can't yet chew. So threw it away. But why the kick ? — Ramesh M Iyer (@Iyerwall) January 14, 2021

Absolutely love the arrogance! My kind of jumbo. — Rajiv Prabhu (@Lotus_God15) January 14, 2021

Attitude have no idea elephant calves have this behaviour also!! — Shailja (@shailja90759752) January 14, 2021

Rajnikant style — Pravin Pal (@Being_PravinPal) January 14, 2021